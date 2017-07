Класически коктейли с вино - Аперол шприц от DiVino

Аперол шприц (Aperol Spritz) или просто Шприц (Spritz) е коктейлът, родом от района Венето в Северна Италия. Това е може би най-разпространения аперитивен коктейл в момента по света. Всеки барман около Венеция ще ви даде своя собствена рецепта, но това, което е утвърдено като стандарт от Давид Кампари (собственик на едноименната компания, притежаваща марката Aperol), е 3:2:1.

3 части просеко

2 части Aperol

1 част газирана вода (за шриц ефект)

Сервира се върху бучки лед във винена чаша с голям балон. Украсата е резен портокал или зелени маслини на клечка, в зависимост от битера, който се използва.

История на коктейла

Шриц или както се произнася в Северна Италия - сприс, идва от немския глагол за “впръсквам” - шприцен (Spritzen). Датира от късния XIX век, когато Венеция и областта около нея са били част от Австрийската империя. Именно немски говорещите войници внасят шприц като вариант на напитка в италианските тратории, където разреждат белите вина със сода, за да постигнат нещо близо до алкохолния градус и газираността на любимата им бира. Постепенно към шприца се появява резенче лимон, портокал, а впоследствие и някакъв битер.

Най-популярният битер в момента без съмнение е Aperol на Gruppo Campari, а виното, което се слага най-често, е просеко (по оригинална рецепта може и да е тихо, например соаве или пино гриджо).

Спомняте ли си комедията Запознай се с нашите с участието на Робърт де Ниро, Барбара Стрейзънд и Дъстин Хофман? Може би не си спомняте, но там Барбара Стрейзънд поднася на Де Ниро тъкмо Аперол шприц вместо обичайния Том Колинс и сякаш отваря вратата на целия свят за това освежаващо аперитивно питие, защото от тогава насам нечувани количества от него се сервират по всички краища на света. Според Gruppo Campari само в областта Венето в Северна Италия всеки ден се изпиват над 300 000 Аперол шприц коктейла, което прави над 200 на минута!

Текстът и всички коктейли са подготвени от Димитър Димитров, бар мениджър на By the way и Planet Club, както и съосновател на Българска барманска гилдия. Работи в тази професия над 15 години, като получава барманското си образование и основния си стаж отвъд океана. Възпитаник е на Boston Bartenders School of America, но освен това завършва и тренировъчната програма на Гари Реган - Cocktails in the Country, в Ню Йорк. През 2012 неговият коктейл Sushi Companion е публикуван в 101 Най добри коктейла в света. През 2015 печели двете най тежки състезания за бармани - Invite Bulgaria Cocktail Competition и The Bartender of the Year of WorldClass Bulgaria. От миналата година е и първият българин съдия на европейските бар награди - Mixology Bar Awards.