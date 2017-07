Класически коктейли с вино от DiVino

Коктейлите се възраждат и това е безспорен факт в света! Дължи се най-вече на две неща. Първо - все повече се консумират по-нискоалкохолни напитки. И второ, колкото и необичайно да ви звучи, вермутът се възражда. Да, именно вермутът, който е в основата на много класически коктейли. Впрочем наскоро един от най-великите бармани в света - Манолис Ликярдопулос, отвори в Атина своя вермутерия (Odori Vermuteria Di Atene, намира се на 2 Skouleniou St, Monastiraki, Athens, 105 61). А това в крайна сметка говори достатъчно.

Освен че светът е обърнат към по-леките питиета, той от известно време е и на “винена вълна” и затова съвсем естествено все повече се търсят класическите коктейли с вино. Сред всички тях има три рецепти, които можем да наречем вечна класика, evergreen. Те са задължителни за всеки уважаващ себе си бар и всеки уважаващ себе си барман, но тъй като понякога могат да се допускат и грешки, тук даваме утвърдените рецепти от авторитетни източници като Diffordsguide. Ще публикуваме в няколко последователни материала класически и по-интересни коктейли с вино, които освен това са и много лесни за направа.

И така, започваме с класиката!

Белини (Bellini)

50 мл пюре от италиански бели праскови

100 мл просеко

Украса: резен праскова

Сервира се в предварително изстудена чаша тип флейта. Първо се налива виното и след това се добавя пюрето, след което нежно се разбърква. Тук уловката е пюрето от бели праскови, което има специфичен, много красив млечнорозов цвят и съответно определен вкус. Често допускана грешка е използването на пюре от български, турски или гръцки праскови, които са жълти, жълто-оранжеви на цвят и съответно с различен вкус и аромат. Пюре от италиански бели праскови може да се намери вече и у нас, но е замразено.

История на коктейла

От много години в Италия традиционно белите праскови се мариноват във вино и Белини е продължение на тази традиция. Коктейлът е изобретен от Джузепе Киприяни в прочутия Harry’s Bar във Венеция през 1945 г., точно 14 години след като той за пръв път отваря малкото кокетно заведение на Канале гранде, недалеч от Сан Марко. Коктейлът е посветен на ренесансовия венециански художник Джовани Белини тъкмо заради розовия цвят (типичен за платната на художника). Впрочем подобно на повечето легендарни заведения и Harry’s Bar донякъде дължи своята слава на може би най-известния ценител на доброто питие - Ърнест Хемингуей, който е бил чест посетител, редом до такива имена като Орсън Уелс, Скот Фицджералд, Дороти Паркър и други. И до днес, както вероятно знаете, той привлича знаменитостите, но разбира се, не е необходимо да сте известна личност, за да се отбиете в това заведение. Ако все пак минавате оттам, трябва да знаете, че всички ходят тъкмо за да опитат оригиналния вкус на Белини, като най-предпочитани са месеците между май и октомври, когато е сезонът на белите праскови. От октомври до май съответно коктейлът се сервира със замразеното пюре, също добър вариант за постигане на правилния вкус.

Мимоза (Mimosa) и много подобният Бъкс Физ (Bucks’ Fizz)

Мимоза и Бъкс Физ са много близки коктейли като се различават по това, че Мимоза се сервира във винена чаша върху лед и е в съотношение 1:1 шампанско и портокалов сок, докато Бъкс Физ се сервира без лед в чаша тип флейта и е в съотношение 2:1 шампанско и портокалов сок.

Мимоза (Mimosa)

75 мл шампанско

75 мл прясно изцеден портокалов сок

Лед и портокалова кора за украса, която се изрязва върху чашата, за да може етеричното масло да опръска чашата

Бъкс Физ (Bucks’ Fizz)

100 мл шампанско

50 мл прясно изцеден портокалов сок

Портокалова кора за украса; сервира се в охладена флейта-чаша

Очевидно питието е толкова просто, че е трудно да се нарече точно коктейл, но всъщност това е истинският коктейл на богатите, защото двете съставки са много важни! Портокалите трябва да са сладки и да са охладени, тоест прясно изцеденият сок трябва да е студен, а така също и шампанското - Brut, добре охладено. Евтино пенливо и портокалов сок от кутии - това са уловките, които са накарали много хора да се откажат от двата коктейла. Горещият летен следобед е идеалното време да се насладите на освежаващата и лека Мимоза, докато брънчът е създаден, за да пием Бъкс Физ! Също така често ще ги срещнете на елитните сватбени тържества, а ето и няколко популярни версии на комбинацията:

Гранд Мимоза е Мимоза с даш портокалов ликьор

Пучини - Мимоза, но с мандаринов фреш, мандаринов ликьор и просеко

Мимоза блъш - портокалов сок, ананасов сок, шампанско и гренадин

Валенсия - портокалов сок, кайсиев ликьор и шампанско

История на коктейлите

Има по-скоро бегли доказателства за възникването на двата коктейла, но все пак може да се твърди, че Бъкс Физ е предшественик на Мимоза. Бъкс Физ се смята, че е създаден през 1921 г. от Пат Макгари, барман в лондонския Buck’s Club, докато Мимоза се е родила в ръцете на бармана на парижкия Риц - Франк Майер четири години по-късно, през 1925. Бъкс Физ е един от 21 физ коктейла в легендарната книга на Хари Крадък The Savoy Cocktail Book, издадена през 1930.

Харесват ли ви или не, летните коктейли на винена основа са част от новата градска култура и както винаги, добре е да бъдем подготвени със знания за тях.

бел. под линия:______________________________

Текстът и всички коктейли са подготвени от Димитър Димитров, бар мениджър на By the way и Planet Club, както и съосновател на Българска барманска гилдия. Работи в тази професия над 15 години, като получава барманското си образование и основния си стаж отвъд океана. Възпитаник е на Boston Bartenders School of America, но освен това завършва и тренировъчната програма на Гари Реган - Cocktails in the Country, в Ню Йорк. През 2012 неговият коктейл Sushi Companion е публикуван в 101 Най добри коктейла в света. През 2015 печели двете най тежки състезания за бармани - Invite Bulgaria Cocktail Competition и The Bartender of the Year of WorldClass Bulgaria. От миналата година е и първият българин съдия на европейските бар награди - Mixology Bar Awards.