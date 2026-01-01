Статии и новини

България вече има 11 хотела в селекцията на Michelin Guide Hotels 11 са българските хотели в Michelin Guide Hotels - четири с 1 ключ и 7 препоръчани, заедно с Чукара Трявна и Sea Sense Созопол, включени наскоро. повече

Бордо между огъня и променящия се винен свят Бордо днес се сблъсква едновременно с горски пожари, падащи цени, повишени тарифи и променящи се потребителски предпочитания. повече

Френски, италиански и испански лозари стартираха най-ранния гроздобер в историята Тази година, 2026, е историческа, защото гроздоберът на доста места в Италия, Франция и Испания за първи път е започнал през юли. повече

Как да утвърдим българското вино като част от идентичността на страната ни Българските институции са се заели да търсят начини, за да подкрепят каузата на българското вино. повече

Устойчиви винено-кулинарни пътешествия из Европа Красимира Кодукова от Winetours.bg разказва за непознати кътчета на Европа, които устойчиво показват своята винено-кулинарна автентичност. повече

Трезвото любопитство на поколението Z Хората от поколението Z ценят здравословния живот и консумират по-малко алкохол. Как винената индустрия може да ги спечели? повече

Испания, Франция и Италия с общ призив към ЕС за приоритет на подкрепата за винения сектор Лозаро-винарският сектор в Испания, Франция и Италия призовава ЕС подкрепата за сектора да се превърне в приоритет. повече

Ресторантите на София: Стръмен ли е пътят към звездите? Кога и дали ще бъде включена София в престижния международен кулинарен гид Michelin. Какво включва планът на Столична община? повече

Новата Северна звезда на френското вино Вината на Бретан, макар и все още без официално географско указание, привличат все повече интереса на винени ценители и ентусиасти. повече