Статии и новини

11 са българските хотели в Michelin Guide Hotels - четири с 1 ключ и 7 препоръчани, заедно с Чукара Трявна и Sea Sense Созопол, включени наскоро.
Бордо днес се сблъсква едновременно с горски пожари, падащи цени, повишени тарифи и променящи се потребителски предпочитания.
Тази година, 2026, е историческа, защото гроздоберът на доста места в Италия, Франция и Испания за първи път е започнал през юли.
Българските институции са се заели да търсят начини, за да подкрепят каузата на българското вино.
Красимира Кодукова от Winetours.bg разказва за непознати кътчета на Европа, които устойчиво показват своята винено-кулинарна автентичност.
Хората от поколението Z ценят здравословния живот и консумират по-малко алкохол. Как винената индустрия може да ги спечели?
Лозаро-винарският сектор в Испания, Франция и Италия призовава ЕС подкрепата за сектора да се превърне в приоритет.
Кога и дали ще бъде включена София в престижния международен кулинарен гид Michelin. Какво включва планът на Столична община?
Вината на Бретан, макар и все още без официално географско указание, привличат все повече интереса на винени ценители и ентусиасти.
На 17, 18 и 19 юли 2026 г. дворът на Археологическия музей във Варна ще е домакин на 10-ото юбилейно издание на ВарнаWINEkend.
11 са българските хотели в Michelin Guide Hotels - четири с 1 ключ и 7 препоръчани, заедно с Чукара Трявна и Sea Sense Созопол, включени наскоро.