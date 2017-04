Midalidare - Rock In The Wine Valley събира легенди на рока и любители на виното. W.A.S.P. ще забиват в началото на юни! от DiVino

2017 година ще събере на едно място феновете на рока и любителите на доброто вино. Мидалидаре Естейт организира за първи път рок фестивала Rock In The Wine Valley.

Голямото рок събитие ще се проведе в началото на лятото - на 9, 10 и 11 юни, в партньорство с Bulgarian Live Music, организатори на емблематичния Kavarna Rock Fest от 2013 до 2015 година. На сцената на фестивала ще се качат световноизвестни рокаджии като легендите от W.A.S.P., една от най-известните дами в рок музиката - Doro, швейцарската хард рок банда Gotthard и Удо Диркшнайдер, бившият фронтмен на ACCEPT и настоящ на U.D.O. Освен тези рок динозаври, участие в празника на рока и виното ще вземат и изпълнители от България. „Очакваме съчетанието от невероятната природа, рок музика от висока класа и среща с разнообразните вкусове на вината на избата, да създадат едно различно преживяване“, споделя Александър Алексиев, управител на Мидалидаре Естейт.

Rock In The Wine Valley ще се проведе в село Могилово, на територията на Мидалидаре Естейт. Всеки, закупил двудневен билет може безплатно да се възползва от винената разходка Пътят на виното, да разгледа музея на виното и да участва в специално създадени разнообразни атракции. Ще бъдат обособени специални места за палатки, каравани и кемпери. Феновете, които предпочитат хотелски уют, ще могат да се настанят в Стара Загора и района, които като приятели на фестивала ще предлагат специални фестивални цени на всеки притежаващ билет.

Билетите за Rock In The Wine Valley се продават в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, THE MALL, Книжарници Ориндж, Офис 1, Билетен център на НДК, Технополис, Български пощи.

Цените на билетите за целия фестивал са:

- 70 лева - до 31 май 2017

- 80 лева - от 01 до 11 юни 2017Рок събитието на сезона ще ви разтърси този път освен със страхотна музика и с великолепни вина!