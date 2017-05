Midalidare - Rock In The Wine Valley разкри и специалните си изненади за винените фенове! от DiVino

По-малко от месец остава до рок събитието на сезона - Rock In The Wine Valley, което ще срещне любителите на виното с феновете на рок музиката сред лозята и избите на Мидалидаре Естейт.

Между 9 и 11 юни 2017 на територията на винарското имение в село Могилово, близо до Чирпан ще забиват групи като W.A.S.P., една от най-известните дами в рок музиката - Doro, швейцарската хард рок банда Gotthard и Удо Диркшнайдер, бившият фронтмен на ACCEPT и настоящ на U.D.O. Освен тях на празника на рока и виното ще има и много изпълнители от България.

За ценителите на виното сред рок феновете, Мидалидаре са подготвили и специална програма с кратки образователни лекции и дегустации, които организаторите вече разкриха за нас.

Ето и самата винена програма по време на рок феста:

10 юни 2017, събота

11:30-12:15

Първи стъпки във винопроизводството

(Tема за начинаещи любители на виното, лектор: доц. Христо Спасов от Университета за хранителни технологии, Пловдив)

Презентацията съдържа най-обща информация за начина на производство на бели, розови и червени вина, етапите и операциите, влияещи най-значимо върху качеството и сензорния профил на вината. С достъпна терминология ще бъде обяснено значението на сорта грозде, неговото качество и състояние, използуваните дрожди, условията на ферментация, обработката, съхранението, съзряването в контакт с дървесина върху живота и потенциала на едно вино.

Ето кои са и вината, които ще се дегустират:

Midalidare Silver Angel Sauvignon Blanc 2016

Midalidare Carpe Diem White 2016

Midalidare Malbec Grand Vintage 2015

Midalidare Rock'n'Rolla 2013

15 лв.

13:00-13:45

Виртуална разходка из Мидалидаре Естейт

(Tема за начинаещи любители на виното, лектори: Александър Алексиев и Николай Катеров, енолози на Мидалидаре Естейт)

Едно незабравимо рок приключение каквото е феста Midalidare - Rock In The Wine Valley, не може да не обърне внимание както на страхотната музика, така и на имението, където се правят едни от най-добрите вина на България! На тази презентация, съпроводена с дегустация на емблематични техни вина от знакови реколти, ще научите повече за проекта и философията на самата избата, уникалните им лозя, пътят, който те са изминали до тук, за да ви посрещнат в едно зашеметяващо винарско имение, при това ще се запознаете с двамата най-важни хора в Мидалидаре – енолозите Александър Алексиев и Николай Катеров. Те са и авторите на великолепните:

Midalidare Premium Selection White 2016 – welcome drink

Midalidare Grand Vintage Syrah 2011

Midalidare Grand Cuvee 2009

Winemaker’s Choice Malbec 2015

20 лв.

14:30-15:15

Хитът на сезона се нарича... розе!

(Тема за начинаещи любители на виното, лектор: Юлия Костадинова, DiVino)

Обикновено за розето се говори като за по-деликатна версия на червеното вино и на него се гледа като на по-леко, лятно питие, но розето е много повече от това. Розовите вина не са компромис, те са решение! Решение за ежедневната трапеза, решение за онези, които не обичат червено или за други, които не пият бяло вино. Розето е новият хит, опознайте го! По време на презентацията ще се дегустират три розета:

Midalidare Sees Rose Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc 2016

Midalidare Rose from Mourvedre 2016

Midalidare Carpe Diem Rose Cabernet Sauvigon & Syrah 2015

20 лв.

16:00-16:45

Методи за дегустация и оценка на виното

(Tема за напреднали любители на виното, лектор: доц. Христо Спасов от Университета за хранителни технологии, Пловдив)

Презентацията съдържа изброяване на групи методи за дегустация и оценка на сензорния профил на вина, тяхната характеристика, предимства и приложимост. Акцентира се върху три популярни метода – терминологията при на описание на вината, метод на основните характеристики – спайдър-диаграма и оценяването по бални скали. Методите ще бъдат обяснени нагледно, ще се посочат насоките за приложение и ще се проведе демонстрационна дегустация на 5 вина по различни методи, като ще се приложат интерактивни подходи – включване на слушатели от залата в дегустационния процес и влияние на тяхната оценка върху крайния резултат от дегустацията. Подборът на вината включва:

Midalidare Chardonnay Calista 2015

Midalidare Cabernet Sauvignon & Petit Verdot 2015

Midalidare Grand Vintage Cabernet Franc 2014

20 лв.

17:30-18:15

Пенливите вина - специални по природа

(Тема за напреднали любители на виното, лектор: Юлия Костадинова, DiVino)

Лекция с дегустация на четири основни стила пенливи вина, която ще ви потопи в магията на мехурчетата и ще ви открехне вратата за тайните на най-магическите вина - искрящите. Ще имате възможност да дегустирате и сравните класиката от Шампан, редом до естествено искрящи вина от Испания, Франчакорта (Италия) и ... Америка!

Вината, които ще се дегустират са:

Louis Roederer Brut Premier NV Champagne, Франция

Codorniu Anna Blanc de Blancs Cava Brut, Catalunya, Испания

Contadi Castaldi Franciacorta Rose, Италия

Ste. Michelle Sparkling wine traditional method, Вашингтон, САЩ

35 лв.

Очакват ви незабравими мигове с музиканти-легенди на твърдия рок, специално организирани зони за отдих и развлечения, места за къмпингуване и още много приятни изненади!

Midalidare - Rock In The Wine Valley е партньорство на Мидалидаре Естейт с Bulgarian Live Music, организатори на емблематичния Kavarna Rock Fest от 2013 до 2015 година.

По време на изложението Discover.Vino World всеки закупил тридневен билет за рок феста ще получи като подарък един винен курс, а за закупилите двудневен билет важи намаление от 50% от цената на винената лекция.

Билетите за Rock In The Wine Valley се продават още в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, THE MALL, Книжарници Ориндж, Офис 1, Билетен център на НДК, Технополис, Български пощи.