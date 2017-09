Светът на виното приветства 14 нови Masters of Wine от DiVino

На 4 септември 2017 организацията Institute of Masters of Wine обяви новите си членове, които са издържали тежките изпити в края на лятото. Светът на виното ще се радва на 14 нови Masters of Wine, базирани в пет държави: САЩ, Великобритания, Испания, Норвегия и Хонконг. С тях всички Masters of Wine ще станат точно 369, разпределени в 29 държави по целия свят.

Ето кои са новите попълнения в списъка с най-престижната титла във винарството MW:

Нова Кадаматре MW (САЩ)

Джули Чен Нихайм MW (Норвегия)

Алистър Купър MW (Великобритания)

Филип Хардън MW (Великобритания)

Ашли Хаусман Воутърс MW (САЩ)

Сара Хелър MW (Хонконг)

Тим Джаксън MW (Великобритания)

Андреас Кубаш MW (Испания)

Фернандо Мора MW (Испания)

Айна Мий Миър MW (Норвегия)

Било Нараван MW (САЩ)

Катрин Петри MW (Великобритания)

Найджъл Снейд MW (САЩ)

Морган Туейн-Петерсън MW (САЩ)