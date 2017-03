Програмата на Whisky, Rum & Wine Test 2017 от DiVino

На 31 март и 01 април 2017 залите Елена и Мадара на хотел Маринерал, София ще отворят врати за посетителите на специализираните майсторски класове в рамките на изложението Whisky, Rum & Wine Test 2017. Ето и програмата:

31.03.2017

Зала Мадара

14:30 - 15:15

Don Q: екологично производство и висококачествен ром от Пуерто Рико

Лектор: Дънкан Хайтър, European Sales Director, Destileria Serralles

Ще се дегустират:

Don Q Anejo

Don Q Spiced

Don Q 151 Overproof

Don Q Signature Release Single Barrel 2005

Don Q Gran Anejo

Caliche Superpremium (white rum)

16:30 - 17:30

Toso: Prosecco, the Italian Sparkling Art of Living

Лектор: Паоло Колона, Export Manager Toso SpA

Ще се дегустират:

Toso Prosecco Frizzante D.O.C.

Toso Prosecco Millesimato D.O.C.

18:00 - 19:00

Douglas Laing: Remarkable & Aged Regional Malts

Лектор: Фред Лаинг, Managing Director & Master Blender

Ще се дегустират:

Timorous Beastie

Timorous Beastie 21YO

Timorous Beastie 40YO

Scallywag 13YO

Rock Oyster Cask Strengt

Big Peat Christmas Edition

19:30 - 20:30

El Dorado Rare Collection

Лектор: Ангелина Кънчева, WE България

Ще се дегустират:

El Dorado EHP Enmore 1993

El Dorado VSG Versailles 2002

El Dorado PM Port Mourant 1999

El Dorado 25YO

21:00 - 22:00

4 Decades of Glenfarclas

Лектор: Петър Керемидчиев, организатор WRW Master test

Ще се дегустират:

Glenfarclas Family Casks 1977, 38YO

Glenfarclas Family Casks 1985, 31YO

Glenfarclas Family Casks 1997, 17YO

Glenfarclas Family Casks 2000, 15YO

Зала Елена

17:30 - 18:30

Edrington The Famous Blends

Лектор: Милослав Хугасян

Ще се дегустират:

Cutty Sark Prohibition

The Famous Grouse 12YO,

Black Grouse,

Naked Grouse

19:00 - 20:00

Stemmari, Modern style Sicilian wines

Лектор: Мирино Барбери, Brand Ambasador Nosio

Ще се дегустират:

Stemmarai Grillo, Sicilia DOC

Feudo Arancio Dalila, Sicilia DOC

Feudo Arancio Rosso Riserva, Sicilia DOC

Feudo Arancio Cantadoro, Sicilia DOC

20:30 - 21:30

Journeyman Distillery - The Adventure Of Spirit – New Style Of American Whiskey

Лектор: Майкъл Матерсбергер, Brand Ambasador Journeyman Europe

Ще се дегустират:

Journeyman Featherbone Bourbon

Journeyman Last Feather Rye Whiskey

Journeyman Corsets, Whips & Whiskey

01.04.2017

Зала Мадара

15:30 - 16:30

Mezzacorona, Wine from the Italian Alps

Лектор: Мирино Барбери, Brand Ambasador Nosio

Ще се дегустират:

Mezzacorona Pinot Grigio, Trentino DOC

Mezzacorona Sauvignon, Trentino DOC

Mezzacorona Nerofino, Trentino DOC

Mezzacorona Teroldego Riserva, Trentino DOC

18:00 - 19:00

Edrington: Craft of the Cask, Single Malts from Speyside to Orkney

Лектор: Милослав Хугасян

Ще се дегустират:

The Macallan Sienna

The Macallan Rare Cask

Highland Park 18 YO

Highland Park Dark Origins

21:00 - 22:00

Douglas Laing: Fred's Favourites From 5 to 50 Years Old

Лектор: Френд Лаинг, Managing Director and Master Blender

Ще се дегустират:

Auchentoshan 13 YO

Blair Athol 18 YO

Invergordon 50 YO

Breavel 14 YO

Glenrothes 25 YO

Caol Ila 5 YO

Caol Ila 35 YO

Зала Елена

16:00 - 17:00

Toso: Prosecco, the Italian Sparkling Art of Living

Лектор: Паоло Колона, Export Manager Toso SpA

Ще се дегустират:

Toso Prosecco Frizzante D.O.C.

Toso Prosecco Millesimato D.O.C.

17:30 - 18:30

Glendalough-Ireland’s First Craft Distillery

Лектор: Джени Магуайър, Brand Ambasador

Ще се дегустират:

Glendalough Poitin

Glendalough Double Barrel

Glendalough 7 YO

Glendalough 13 YO

19:00 - 20:00

Изгубените дестилерии на Шотландия

Лектор: Ник Рунев, Whisky club London, Станислав Недев WM

Ще се дегустират:

Cambus 1991,25 YO

Imperial 1995,20 YO

Glen Mhor 1976,20 YO

Coleburn 1979,21 YO

Rosebank 1980, 20 YO

20:30 - 21:30

Albert Michler Distillery: A Tribute to the Good Old Days

Лектор: Мартин Пренал, собственик Albert Michler Distillery

Ще се дегустират:

Austrian Empire Reserve

Austrian Empire Solera 18 YO

Albert Michler Dark Rum

Albert Michler Overproof