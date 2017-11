Най-скъпото шотландско уиски се оказало фалшиво от DiVino

Изключително рядко шотландско уиски, поръчано от китайски милионер в бара на швейцарски хотел за 9 999 швейцарски франка (повече от 10 хиляди долара), се оказало фалшиво, съобщава ВВС. Чжан Вей си взел чаша сингъл малц Macallan от 1878, която служителите от хотел Waldhaus Am See в Санкт Мориц отворили специално за него. Клиентът останал доволен, но скоро автентичността на уискито породила съмнения заради несъответствия между корка на тапата и етикета на бутилката.

От Waldhaus Am See изпратили течността за анализ в Шотландия. Тестовете показали, че уискито е произведено между 1970 и 1972 и освен това съдържа 60% малц и 40% зърно. А това изключва възможността съдържанието да е сингъл малц, както е обявено. От хотела уверили, че не са знаели за фалшификата и върнали платената сума на китайския милионер. Чжан Вей не само, че не се разсърдил, но и благодарил за проявената честност. Барът Devil’s Place в хотел Waldhaus Am See е известен, че притежава най-голямата колекция от уиски в света.

Ако искате да опитате автентичността на българските вина, заповядайте на DiVino.Taste! Седмото издание на най-големия форум на българското вино се провежда от 17 до 19 ноември, в НДК, София.