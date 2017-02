Започна кулинарната програма на Берлинале 2017 от DiVino

Passion Food (Храна на страстта) е мотото е на 11-тото издание на Кулинарно кино – специалната програма на филмовия фестивал Берлинале за филми, свързани с храната и виното. Прожекциите започнаха вчера, 12 февруари, и ще продължат до петък. Тази година са подбрани пълнометражни филми, чийто фокус са връзките между храната, културата и политиката.

„Несъмнено страстта и нейното претворяване са движещата сила зад работата на готвачи и кинотворци, а същевременно и една темите им,“ обяснява мотото Дитер Кослик, директор на фестивала.

Главната програма на Кулинарно кино включва 4 световни и една международна премиери.

След всяка прожекция се сервира вечеря, вдъхновена от филмите. Готвачите, които приготвят менютата са:

• Енеко Ача от тризвездния ресторант Azurmendi в Страната на Баските;

• Александер Копе, най-младият берлински готвач със звезда от Мишлен, ресторант Skykitchen;

• Тим Рауе от едноименния берлински ресторант с две звезди;

• Себастиян Франк, австрийския шеф-готвач на двузвездния Horváth в Берлин;

• Кристиян Лозе от Fischers Fritz (две звезди), Берлин.

Главна програма



Испанският документален филм Soul (Душа) на Хосе Антонио Бланко и Анхел Пара открива днес програмата. Творбата проследява процеса на търсене на душата на готвенето, който отвежда Енеко Ача при негови изестни колеги в Каталония и Япония.



На барманите често им се налага да се справят със страстите, за да не загубят контрол над бара. Документалният филм Schumanns Bargespräche (Бар разговорите на Шуман) на режисьорката Марийке Шрьодер съпровожда знаменития барман Чарлс Шуман (собственик на мюнхенския бар Schumann) в света на най-добрите барове.



В своя епизод на Netflix поредицата Chef’s Table (режисьор Абигейл Фулър) Тим Рауе разказва как чрез готвенето е успял да превърне негативните енергии от своята младост в положителни. В друг епизод Дейвид Гелб, създател на Chef’s Table, ни води в Корея, в кухнята на манастир, където будистката монахиня Джон Куан приготвя храна за храма.



Във филма André – The Voice of Wine (Андре – гласът на виното) научаваме, че лозите трябва да страдат, за да дадат добро грозде. Това твърдение в преносния си смисъл е вярно и за Андре Челичев, руски енолог, който през 1930-те е важна фигура във възстановяването на лозята в Калифорния след Сухия режим.



В Monsieur Mayonnaise (Господин Майонеза) австралийският режисьор Тревър Греъм е с художника и филмов режисьор Филип Мора, докато той проучва миналото на семейството си. Баща му Жорж Мора с прякор Господин Майонеза се е бил във френската Съпротива, а след войната емигрира в Австралия, където създава творческо селище.



За край на главната програма е избрана канадската продукция Theater of Life на Питър Сватек. Филмът показва как свeтовноизвестният шеф-готвач Масимо Ботура от Osteria Francescana, най-добрия ресторант за 2016, създава кухня за бедни в Милано, като готви само с изхвърлена храна.

Съпътстваща програма

В прожекциите от допълнителната кулинарна програма на Берлинале страстта към добрата храна и отговорността към околната среда също са лайтмотив.



Дали да ядем животни или само да се грижим за тях е въпросът, който изследват Джон Папола и Лиса Версачи във филма At the Fork (На вилицата).



В Boone на Кристофър Ламарка трима млади фермери от Орегон са пред парадокс: позволено им е да доят козите във фермата, но им е забранено да продават млякото.



Ристър О'Домъл чрез филма си Atlantic се опитва да разбере как е възможно рибните популации в северния Атлантически океан да са почти напълно унищожени, а екосистемите – сериозно увредени.



Look & See: The Story of Wendell Berry: филмов портрет на писателя, поета, екоактивиста и фермера Уендъл Бери от Лора Дън.

Със сътрудничеството на Markthalle Neun, гастрономически ориентирания покрит пазар в Кройцберг и Slow Food Берлин кинофестивалът организира Street Food Market с най-популярните берлински food trucks. Те предлагат от шпецле със сирене --и свинско на конци до италиански печива, рибни бургери и мексикански фюжън.

„В своята единайсета година Кулинарно кино за пореден път ще бъде средище на филми и готвачи, които изследват човешките тяло и душа през темата за храната. Дали храненето е страст, жизнена активност или печеливш търговски сектор? Това има нужда от изясняване,“, казва Томас Щрук, куратор на Кулинарно кино.