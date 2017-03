Ед Шийрън си купил вила в Италия само заради лозята от DiVino

Британският музикант Ед Шийрън обяви, че си е купил вила в Италия само заради прилежащите й лозя. Имотът се намира в Умбрия, близо до градчето Пачано. „Не исках да купувам нещо в Тоскана, защото там е пълно с англичани“, признава Ед Шийрън пред The Sun. „Още като видях лозята си казах, че трябва да купя това място“.

Първоначално музикантът е смятал да държи местонахождението на новата си имот в тайна, но по-късно призна, че започва турнето за новия му албум Divide от Торино, за да може да прекара няколко дни в новата си вила. Шийрън никога не е криел, че обича да си пийва и наскоро разкри, че е прокарал таен тунел, който води от дома му в Северен Лондон до близкия пъб.

Междувременно, на виненото изложение ProWein, в Дюселдорф, бяха забелязани Стинг и съпругата му Труди. Двамата са собственици на тосканското имение Tenuta Il Palagio и използваха възможността да обявят началото на дегустационно турне с техни вина. По време на европейската обиколка, която започва на 23 март в Германия и завършва 12 април в Париж ще бъдат представени:

Beppe Rosato 2016

When We Dance 2015

Casino delle Vie 2014

Sister Moon 2014

Message in a Bottle Bianco 2016

Message in a Bottle Rosso 2015