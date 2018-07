Две премиери на книги за вино през изтеклата седмица от DiVino

Две книги за българското вино излязоха през тази седмица. Това са The Wines of Bulgaria, Romania and Moldova (Вината на България, Румъния и Молдова - англ.) с автор Каролайн Гилби MW и Wines of Bulgaria (Вина от България - англ.) с автор Албена Ненкова и издател Цветелина Николова.

В книгата The Wines of Bulgaria, Romania and Moldova, добре познатата у нас Каролайн Гилби, която е и Master of Wine, специалист за страните от Източна Европа, дава детайлна информация за историята на винопроизводството, климата и георграфията на страните, както и анализ на културните и политически натрупвания и развитие във винените индустрии на съответните държави. За всяка от държавите Гилби посочва ключовите сортове и стилистика на вината, заедно с преглед на по-значимите изби, които да помогнат на англоезичния потребител в търсенето му на вино от източноевропейските региони. Изданието е на Infinite Ideas, като книгата можете да закупите и онлайн от сайта на издателската къща.

На 3 юли 2018 в градината на Марая Фюжън, в центъра на София, бе представена още една книга, посветена на българското вино. Wines of Bulgaria - Пътеводител на българските вина и традиции е съвместен проект, с идеолог Цветелина Николова от Катаржина Естейт и автор Албена Ненкова. Wines of Bulgaria представя 50 български изби, които са разделени в осем региона, следвайки регионите на DiVino. Книгата излиза в две издания - на български и английски език, и може да се закупи от книжарниците, както и ще се продава на по-големите винени фестивали, обясни Цветелина Николова по време на представянето.