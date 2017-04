Два изключителни документални филма за виното и неговите създатели от DiVino

Ако имате отношение към виното и обичате доброто кино, София Филм Фест и Домейн Бойар ви дават още един последен шанс да видите два истински вдъхновяващи документални филма на тема вино, които тази година бяха включени в програмата Кино гурме на фестивала.

Виното на Приорат - 7 април (петък) от 18.00 часа в Дома на киното

Андре – гласът на виното - 12 април (сряда) от 19.00 часа в Дома на киното

Със сухата си почва, суров климат и неприветливи пейзажи Приорат винаги е бил един от най-бедните райони на Каталуния. И не е изненадващо, че в края на 70-те години никой не вярва на плановете на група младежи-хипари да съживят местното производство на вино, което през XVII век е процъфтявало. Но те успяват и още как! Днес Приорат е един от най-добрите региони за производство на изключително качествено вино в света. Лозари, енолози и винопроизводители – те стават популярни като Великолепната петорка и във филма разказват историята на виното на Приорат. "Може да правиш страхотно вино. Може да имаш най-добрия маркетинг - казва един от лозарите, - но най-доброто вино е онова, за което може да се разкаже история".

Режисьор на увлекателния документален разказ Виното на Приорат е Давид Фернандес де Кастро, а единствената допълнителна среща с неговия филм е предвидена в програмата BEST of the FEST на 7 април (петък) от 18.00 часа в Дома на киното. Домейн Бойар са се погрижили за истинско кино гурме преживяване на зрителите, които ще могат да опитат Altozano Verdejo & Sauvignon Blanc, както и Rue Romance Merlot.

Предстои и още една специална среща с Андре – гласът на виното на режисьора Марк Челичев. Прожекцията е на 12 април (сряда) от 19.00 часа в Дома на киното. Увлекателният документален филм е епично пътешествие през живота на един руски емигрант, променил завинаги света на виното. Марк всъщност разказва историята на своя прачичо Андре Челичев, роден в руско аристократично семейство, преживял ужаса на руската революция и успял да стане известен като един от най-вещите познавачи и създатели на виното в Америка. Уникалният филм-портрет имаше своята световна премиера на тазгодишния фестивал в Берлин и е озвучен с гласа на актьора Рейф Файнс.

Любовта на Андре към виното и философията му за живота са пример за няколко поколения последователи. Това е един филм-приказка, която вдъхновява и вълнува истински, възкликват медиите за Андре – гласът на виното. А ето какви вина са подготвили от Домейн Бойар за зрителите на филма: Geyser Peak Chardonnay, Geyser Peak Cabernet Sauvignon и Rue Romance Sauvignon Blanc!

