Вижте кой е най-добрият ресторант в света, според TripAdvisor от DiVino

Един от най-популярните туристически сайтове, TripAdvisor, публикува за пета поредна година класацията си най-добрите ресторанти по света Travellers' Choice Favourite Fine Dining Restaurants. Номер 1 за 2017 г. е The Black Swan, в Олдстед, Северен Йоркшир!

Ресторантът измества прочути британски заведения като The Fat Duck на Хестън Блументал и Le Manoir на французина Раймон Блан. Класацията на TripAdvisor се определя въз основата на милиони ревюта и оценки на потребители, събирани на сайта в продължение на 12 месеца. Семейният ресторант The Black Swan има една звезда от Мишлен, а готвач е 24-годишният Томи Банкс, най-младият притежател на звезда от прочутия кулинарен гид.

На второ място в световната класация отново се нарежда британски ресторант - Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons. Трети и четвърти са френските Maison Lameloise и L'Auberge de l'Ill. Испанският Martin Berasategui, който беше начело през последните две години се нарежда на пета позиция. На 11-о място е поставен чешкият Restaurant Alcron.

Ето и Топ 10 на ресторантите в света, според TripAdvisor

1. The Black Swan, Oldstead, Великобритания

2. Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons, Великобритания

3. Maison Lameloise, Chagny, Франция

4. L'Auberge de l'Ill, Illhaeusern, Франция

5. Martin Berasategui, Lasarte, Испания

6. Daniel, New York City, САЩ

7. La Colombe, Constantia, ЮАР

8. David's Kitchen, Chiang Mai, Тайланд

9. Maido, Lima, Перу

10. El Celler de Can Roca, Испания

