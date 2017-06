Вижте кой е най-добрият винен бар в света! от DiVino

N°5 Wine Bar във френския град Тулуза е обявен за най-добрия винен бар в света! Всяка година списание The World of Fine Wine публикува класация на заведения с най-добра селекция на вина.

Основните критерии, по които се дава оценката са разнообразие на винения, оригиналност на произхода, наличните реколти и разбира се, самото заведение. N°5 Wine Bar беше обявен миналата година за най-добър винен бар в Европа. Клиентите му могат да избират вино измежду 3300 етикети, сред които не само най-прочутите производители, но и по-екзотични от Тасмания и Япония.

Собствениците Тома и Ан Каброл предлагат всяка вечер около 40 вина на чаша, като списъкът се актуализира ежедневно и може да се свали на смартфон. Подходящото съхранение на вината се осигурява с модерните системи Enomatic и Coravin. Клиентите получават на входа безплатно карта, която могат да заредят с каквато сума пожелаят, а след това да я използват за дегустация на всички налични вина. Интересното е, че не е задължително заредената сума да бъде изхарчена в един ден. Средната цена на чаша е 3-4 евро.

Наградата за най-добър винен лист е присъдена на 5-звездния хотел в Palais Coburg Residenz във Виена.

Нюйоркският Rouge Tomate Chelsea получава нагарадата Винен лист на годината.

Общо 997 заведения с фокус върху виното получават отличия в категориите 1, 2 и 3 звезди. Най-голямото признание, 3 звезди, получават 365 места.

С удоволствие бихме искали да допълним, че винената листа на Grape Central беше номинирана в конкурса и беше отличена с Две звезди, както и с награда на журито!

The World’s Best Wine Lists се отразява всяка година от световни медии като Bloomberg, New York Post и BBC и според най-добрия сомелиер в света за 2010 година Жерар Басе наградите „бързо стават толкова желани, колкото звездите Мишлен“.

За първи път България е номинирана и отличена посредством листата на софийския винен бар Grape Central. Така заведението на Цар Самуил 45 става едно от 400-те от цял свят, чийто винени листи са отличени с наградата Две звезди. Grape Central се намира в престижната компания на имена като Bar Boulud и Gramercy Tavern в Ню Йорк и Pujol в Мексико Сити.