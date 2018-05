Виа Винера е новото име на изба Карабунар от DiVino

На 27 април 2018 пред партньори и медии беше представена Виа Винера – новото име, под което

ще се срещат вината на изба Карабунар занапред.

Гостите на събитието бяха посрещнати в избата лично от собствениците Ивайло Жеглов и Стоян

Желев и след разходка в лозята, енологът Надежда Дюлгерска проведе обширна дегустация на 16 вина, някои от които представени за първи път пред публика.

Виа Винера е резултат от симбиозата между вижданията на винолюбителя Ивайло Жеглов и Стоян Желев, изпълнителен директор на вносителя на Peugeot за България - София Франс Ауто. Началото е всъщност в Северна България, до град Килифарево, където се закупуват първите 20 хектара от съвместния им проект. След две години им се представя възможността да закупят лозя и дестилерията в Карабунар, а през 2010 инвестират в първото разширение, което им позволява да произвеждат освен ракия още бели, и червени вина.

През 2017 завършва вторият етап от инвестиционния план, в резултат на който избата придобива производствен капацитет от 1000 тона грозде годишно. Паралелно с модернизацията на съществуващите 42 хектара се планира и ново засаждане, като до 2019 са планирани допълнителни 40 хектара.

Карабунар е богат на традиции винен регион където отлично виреят местни сортове като димят, червен мискет, мавруд и рубин, но също и международните совиньон блан, шардоне, пино гри, каберне совиньон, мерло, сира, пино ноар и дори малбек. Виа Винера работи с всички тези сортове, разпределени в сериите Bulgarian Heritage, Contour и Castelum, както и едноименната Via Vinera (именно от тази серия е едно от 5-те вина с най-добро съотношение качество/цена, отличено като BEST BUY в нашата класация DiVino TOP 50 - Via Vinera Cabernet Sauvignon & Syrah 2013).

Ключова фигура в една изба неизбежно е енологът. Надежда Дюлгерска с много умение води екипа на Виа Винера към все по-качествени и интересни вина, направени с мисъл и емоция. Ето някои от вината от дегустацията на 27 април, които впечатлиха гостите на събитието:

Via Vinera Chardonnay & Sauvignon Blanc 2017

Via Vinera Viognier & Chardonnay 2017

Bulgarian Heritage Dimyat Orange 2016

Via Vinera Syrah & Cabernet Franc 2016

Bulgarian Heritage Rubin 2016

Bulgarian Heritage Mavrud 2015

И не на последно място трябва да се каже, че избата е разположена много удобно и предлага чудесни условия за винен туризъм. Тя се намира на метри от магистрала Тракия, на 80 км от София и 55 км от Пловдив. Всеки, който пожелае може да се разходи из лозята, да дегустира вината и да се запознае с екипа на избата, а отбивката наистина си струва.