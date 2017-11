Брошура представя България като дестинация за винен туризъм от DiVino

Освен традиционна среща на българските винопроизводители с широката публика, тазгодишното DiVno.Taste стана повод за представянето на новата брошура Via Vino - The wine experience in Bulgaria.

Това второ издание на съвместния проект на Одисея-ин и Via Vino е ориентиран към професионалисти, туроператори, общности на производители на вино и ценители на винени изживявания и качествен туризъм. Създателите на брошурата имат амбицията да популяризират България като незаслужено непозната винена дестинация с интересна кулинарна идентичност, а хубавото българско вино да получи полагащото му се признание.

Via Vino – The wine experience in Bulgaria включва обща информация за културата на виното и особеностите на кулинарните традиции в България. Хората, създали брошурата вярват, че също като при хубавото вино, за създаването на един наистина качествен продукт са необходими търпение, внимание, ентусиазъм,

ясна стратегия и последователност. А това е и ключът към налагането на България като модерна винена дестинация.